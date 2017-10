Le président de la fédé de basket propose à l'ASSE et à Saint-Chamond de travailler ensemble

De passage dans la Loire à l'occasion de l'assemblée générale de la Fédération Française de Basketball au centre des congrès de Saint-Étienne, Jean-Pierre Siutat prône pour un rapprochement entre les clubs de Football et de Basketball, et pourquoi pas chez nous ?

L'assemblée générale de la Fédération Française de Basketball (FFBB) se tenait ce weekend à Saint-Étienne au centre des congrès. Présent dans la Loire à cette occasion, Jean-Pierre Siutat le président de la FFBB a rappelé que l'une des manières de soutenir les clubs comme Saint-Chamond, qui ont de l'ambition au niveau des résultats sportifs et des infrastructures, était le rapprochement avec le club de football le plus proche.

Entre l'AS Saint-Étienne et le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier, un mariage serait donc vu d'un bon oeil par la fédération. "Je suis persuadé qu'il y a une synergie à trouver entre les deux, le football et le basket ne travaillent pas assez ensemble dans notre pays, en Espagne, le Réal Madrid ou le Barça ont des clubs auxquels ils donnent entre 20 et 25 millions d'euros, pourquoi le feraient-ils s'ils n'y trouvaient pas leur compte ?" interroge Jean-Pierre Siutat.

Ce ne serait pas une "ASSE" du basket

Pour autant, il ne faut pas imaginer une "ASSE basket" à Saint-Chamond. "Non, il y a beaucoup d'autres choses à faire, on peut penser à des billetteries communes, des partenaires en commun" explique-t-il. "On pourrait, lors d'un match, réunir les élus locaux, le président du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier et le directoire de l'ASSE pour un déjeuner de travail et voir ce qu'il est possible de faire" propose-t-il.