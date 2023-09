Le président du Montpellier Handball a deux contacts avancés pour succéder à Patrice Canayer

C'est le dossier prioritaire de la rentrée pour Julien Deljarry, le président du MHB : trouver le successeur au moins déja comme entraineur à Patrice Canayer, qui a annoncé il y a 10 jours qu'il quitterait ses fonctions au MHB en juin à l'issue de la saison 2023-2024. Rumeurs, pistes, profil recherché et calendrie , Julien Deljarry a fait le point sur cette question " qui ne doit pas polluer toute la saison " dans 100% MHB.

ENTRETIEN avec Julien Deljarry

Quel est le profil et les qualités obligatoires de celui que vous souhaitez comme futur entraineur, dans les limites de vos moyens déjà ?

Le plus important ce n'est pas l'aspect financier, même s'il l'est quand même forcement, c'est un entraineur qui doit correspondre au Montpellier Handball, à ses ambitions, à ses caractéristiques sportives, du fait de jouer tous les trois jours sur la plus haute scène nationale et internationale, à son adn aussi, ses valeurs, il faut de la passion, comme l'incarnent comme joueurs Diego Simonet, Valentin Porte , Yanis Lenne....qui sont fidèles au club,(Porte et Lenne ont prolongé leur contrat jusqu'en 2027, des discussions sont en cours pour le prolongement de celui de Simonet qui va jusqu'en juin 2024), on a besoin d'un entraineur qui incarne ça, et qui adhère aux enjeux de développement du club, avec sa formation, l'équilibre entre les joueurs venus d'ailleurs et ceux formés ici, le fait qu'on ait beaucoup de joueurs internationaux Français, un adn que je souhaite conserver, alors qu'il soit francais ou étranger, le nouvel entraineur devra cocher ses cases là.

Est-ce que du coup vous privilégiez la piste d'un entraineur qui connait bien le MHB et qui y aurait déjà travaillé ?

Pourquoi pas et je sais à qui vous pensez, ( son nom circule beaucoup en ce moment) c'est Eric Mathé, l'actuel entraineur de Chambery et entraineur adjoint de l'équipe de France, je vais peut etre vous faire des révélations, j'ai discuté avec lui et le président de Chambery mardi, Eric a décidé en juin de prolonger son contrat à Chambéry jusqu'en 2027 (il ne savais pas à l'époque de Patrice Canayer allait arrêter) , c'est un choix qu'il a fait, moi je respecte ça, si on commence à casser des contrats de longue durée pour moi il n'y a plus de sens.

Du coup pour ces raisons, mes choix et mes premiers choix ne vont pas vers Eric Mathé , pour l'instant il n'y a pas de sujet Eric Mathé.

Vous recherchez un entraineur expérimenté, déjà reconnu, libre ou pas, il ya beaucoup d'entraineur qui correspondent à ce profil

Pas tant que ça, justement! soit ils sont déja bien ancrés dans un projet, on vient de parler d' Eric Mathé, je pense aussi à l'entraineur de Nantes, Gregory Cojean qui a resigné pour trois ans , avec un vrai projet. C'est ça que je recherche, pas quelqu'un qui signe pour deux ans , qui fait ce qu'il a à faire et qui s'en va, non quelqu'un qui a un vrai projet et qui veut l'amener loin, finalement avec tous ses critères, ca restreint le nombre de candidats.

Du coup vous en avez combien qui correspondent et interessés ?

Pour l'instant on a des contacts avec deux , car ma volonté aussi c'est ne pas courir dix lièvres à la fois, je ne vais pas avoir des contacts avances , des visios avec 1O ou 15 entraineurs, je ne vais pas tisser des toiles partout pour déstabiliser tout le monde et au final que je n'appuie que sur un seul bouton , ce n'est pas le but. C'était aussi le sens de ma discussion avec le président de Chambery.

Alors, on reprend, un entraineur expérimenté, qui a déjà participé à la ligue des Champions, Français ou évoluant dans le championnat français ?

Qui connaisse les problématiques d'une saison ou l'on joue tous les trois jours, et s'il n'est pas Français , qu'il ne parle pas francais, il devra rapidement apprendre le français et qu'il connaisse le projet du Montpellier handball sur le bout des doigts.

Vous avez déja fait votre choix ou un favori ?

Non, on est au stade de discussions et il n'y a même pas de rumeurs parce que ca reste des premières discussions;

Vous vous donnez combien de temps pour trouver,finaliser le contrat et l'annoncer ?

J'espère que fin septembre, je pourrai vous donner de bonnes nouvelles; Je connais trop l'environnement sportif, c'est ma 5eme saison, pour savoir par exemple que les joueurs lorsqu'ils partent en sélection nationale ,(ce sera le ca à la mi octobre), lorsqu'ils reviennent, leur tête est parfois moins au projet du club, j'ai donc jusqu'à ce moment là pour clarifier la situation, afin que lorsque les joueurs reviendront, ils sachent où on va, parce que j'ai un effectif qui ne bouge pas, on sait que Marko Panic va partir, j'ai des discussions en cours avec Diego Simonet, tous les autres joueurs seront là la saison prochaine, et donc un effectif très stable qui doit avoir une visibilité et qui doit se concentrer sur le projet des cette saison, donc j'espère que fin septembre, voir début octobre, j'aurais des choses à leur dire ,à vous dire et qu'on parle et se concentre sur cette saison et seulement sur cette saison.

