Le PSG Handball bat Kiel (34-28) devant 800 fans à Coubertin et se qualifie pour le Final Four

Des drapeaux, des cornes de brume, des chants, des sifflets parfois aussi. Aucun doute, la salle Pierre de Coubertin, antre du PSG, a repris des airs de salle de handball ce mercredi soir, à l'occasion de la victoire 34 à 28 des parisiens contre les Allemands de Kiel en 1/4 de finales retour de la Ligue des Champions. C'était le premier évènement sportif à accueillir du public.

Les coéquipiers de Luka Karabatic devaient relever la tête après la défaite du match aller (31-29) et ils l'ont magnifiquement fait, dans une salle, certes aux trois-quarts vide, mais en ébullition. Près de 800 supporters étaient présents, uniquement des abonnés et des invités.

Ici c'est Paris !

On n'a plus entendu uniquement le bruit des chaussures sur le parquet de Coubertin, mais aussi les chants, les encouragements, les applaudissements. Et les appels du speaker : "Défense! défense!". Vers la fin de la rencontre, alors que le match bascule en faveur du PSG, il lance "Ici c'est?", et la salle lui répond d'une seule voix : "Paris!".

Océane, maillot du PSG sur les épaules, a le sourire jusqu'aux oreilles à la fin du match :

C'est incroyable, c'est tellement bien de revenir et par une victoire qui nous emmène à Cologne, c'est fou. L'ambiance qu'il y a ici, voir les joueurs de si près, les voir en vrai, c'est pas la même chose que de les voir sur le canapé.

Elizabeth, elle aussi abonnée, a passé un très bon moment, et ne regrette pas d'avoir décliné un verre en terrasse. Agréablement surprise par l'ambiance malgré les sièges vides, elle glisse : "Je ne peux pas croire qu'on n'ait pas joué notre petit rôle aujourd'hui : je n'ai presque plus de voix, nous aussi on s'est défoncé!"

Le capitaine du PSG, Luka Karabatic, a tenu à saluer les supporters présents qui ont montré "une énorme envie. Ca a fait un cocktail détonnant, on s'est vraiment senti poussés, ça nous a énormément aidés", sourit le pivot parisien.

Les parisiens tenteront de décrocher leur premier titre européen les 12 et 13 juin à Cologne, en Allemagne.