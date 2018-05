Paris, France

Les favoris n'ont pas flanché. Le PSG Handball a brillamment remporté sa 4eme Coupe de France de son histoire en battant Nîmes, samedi 5 mai, à l'Accor Hôtel Arena, sur un score de 32 à 26.

"Ne pas banaliser le trophée"

"C'est un trophée important pour nous et c'était une compétition très difficile face à une équipe de Nîmes valeureuse" a expliqué après le match le parisien Nikola Karabatic. Les parisiens lancent parfaitement leur sprint final, eux qui devront le Final Four de Ligue des champions contre Nantes (26 mai) et pour les dernières journées de championnat. Les parisiens sont 2eme pour le moment, derrière Montpellier.