Le RC Cannes veut retrouver le sommet du volley féminin

Cannes, France

C'est bien simple : entre 1995 et 2015 le RC Cannes a remporté 19 des 20 titres de champion de France du volleyball féminin. Mais depuis 2015, malgré quelques finales et le gain de la coupe de France de volley, le RC Cannes n'a plus mis la main sur le trophée.

Confirmer la victoire à Nantes

Ce samedi soir, les joueuses de Riccardo Marchesi ont l'occasion de renouer avec leur glorieux passé. Après la victoire 3 sets à 1 mercredi soir à Nantes lors du match aller de cette finale, les Cannoises peuvent remporter le titre dans leur salle du Palais des Victoires en cas de succès lors du match retour (20h). "On est presque arrivé en haut de la montagne. Mais il faut faire les derniers mètres," image le président du RC Cannes Agostino Pesce.

Mercredi soir, le président a préféré regarder la finale aller avec les bénévoles du club à Cannes. "Par superstition, parce qu'en championnat je n'étais pas allé là-bas et on avait gagné," explique Agostino Pesce, qui regrette que cette finale ne soit pas retransmise à la télévision.

Le volley féminin est mal organisé aujourd'hui

"Il faut qu'on travaille là-dessus, le volley féminin est mal organisé aujourd'hui. Depuis deux ans on se structure avec les autres présidents. On a pu obtenir que la finale ne se joue plus à Paris mais en match aller-retour. Et puis on va avoir l'apparition du challenge vidéo la saison prochaine."