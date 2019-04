Le Real Chalossais refuse de monter en Nationale 2 de Basket

Saint-Aubin, France

Le Real Chalossais a perdu son dernier match de la saison, samedi dernier ( 92-83 contre Saint Georges Montaigu ) mais le club termine, quand même, premier de la poule D de Nationale 3, ce qui signifie une montée en Nationale 2. Problème, quelques jours plus tard, les dirigeants annoncent qu'ils refusent de monter. Une décision qui ne surprend pas les joueurs.

Un problème financier

Pour justifier cette décision, la co-présidente, Valérie Dupouy pointe le manque d'argent. Concrètement, une inscription pour le championnat de Nationale 2 coûte deux fois plus cher que celle en Nationale 3. En plus, le budget du club qui est de 300 000 euros sera difficile à augmenter, les partenaires sont déjà très sollicités, précise la co-présidente du Real Chalossais : " Vous savez très bien que nous ne sommes pas le seul club dans le canton. En plus, trouver d'autres sponsors en campagne c'est difficile. C'est l'argent qui manque".

Les joueurs du Real Chalossais " s'attendaient " à cette décision

Le capitaine et arrière de l'équipe, Franck Benoit comprend la décision des dirigeants de ne pas monter en Nationale 2. La saison passée, le club avait été rétrogradé en Nationale 3 à cause des problèmes financiers. Franck Benoit n'a pas senti de frustration chez ses coéquipiers : " Nous, en tant que joueurs, on a envie de jouer le plus haut possible. Mais rester en Nationale 3, c'est le niveau que mérite le club aujourd'hui. Quand on a appris la nouvelle ( du refus de monter en Nationale 2 ), ça ne nous a pas du tout étonné"