Le REC Volley tente un recours pour sauver le volley professionnel à Rennes

Malgré la volonté d'investisseurs menés par Kevin Le Roux, le Rennes Volley 35 s'est vu refuser fin juin l'obtention de l'agrément lui permettant de jouer dans les ligues professionnelles de volley pour la saison 2020/2021. Dans un communiqué, la Ligue Nationale de Volley indique que "le club de Rennes s’est vu refuser l’agrément pour évoluer en LAM pour la saison 2020/2021. Cette décision a été confirmée en appel, par le Conseil supérieur de la DNACG. Pour rappel, le club aura la possibilité de saisir le CNOSF dans le cadre de la procédure de conciliation dans les 15 jours suivant la notification."

à lire aussi Projet de reprise recalé : le Rennes Volley est en passe de disparaitre

Mais ni les dirigeants actuels du club, ni Kevin Le Roux n'ont souhaité poursuivre dans cette voie. Le club devrait donc être liquidé prochainement. Parallèlement, le REC Volley, structure amateur auquel le Rennes Volley était adossé, a lui effectué ce mardi 30 juin une saisine du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Avec comme objectif de tenter une dernière opération de sauvetage du volley professionnel à Rennes.

Un parcours du combattant

Une fois saisi le CNOSF devra entendre les arguments du REC Volley. Selon l'association, "les dirigeants et les forces vives qui les accompagnent, travaillent d'ores et déjà à la construction d'un budget qui devrait permettre de conserver le niveau professionnel, avec comme objectif la Ligue A pour la saison 2020-21." Le budget en question devra sans doute apporter des garanties financières solides, alors que le Rennes Volley était tributaire d'une dette de plus de 300 000 euros. Mais le REC n'aura néanmoins pas à récupérer la datte du Rennes Volley, et présentera un budget indépendant, d'un peu plus d'un million d'euros selon nos informations. Les dirigeants du REC indiquent être soutenus par la mairie et sont toujours à la recherche de nouveau partenariats pour boucler ce budget.

à lire aussi Le volley professionnel en grand danger à Rennes : on fait le point

Problème, le CNOSF ne peut en aucun cas décider de réintégrer le REC à la Ligue A. C'est une instance de conciliation. Au mieux, il peut rendre un avis indiquant que la Ligue devrait reconsidérer sa décision initiale. Mais sans obligation pour la LNV de suivre cet avis.

Dans des cas de figure similaires par le passé, c'est le dernier de Ligue A - en temps normal relégué - qui a été sauvé par la disparition d'un autre club du championnat. En l’occurrence c'est Nice qui bénéficierait de la disparition du volley professionnel à Rennes. Nice, dont le président Alain Guirer est également à la tête de la Ligue Nationale de Volley.

En dernier recours, si la conciliation du CNOSF n'aboutissait pas, le REC pourrait saisir le tribunal administratif. Mais le temps judiciaire n'est pas celui du sport. Et dans ce cas de figure, il semble bien compliqué d'imaginer une issue positive à temps pour la reprise de la saison 2020/2021, prévue entre fin septembre et début octobre. Les dirigeants du REC indiquent, pour l'heure, ne pas envisager ce scénario.