Finale des play-offs de ligue B contre Cannes: Le Rennes volley 35 à quitte ou double

Les volleyeurs Rennais vont disputer cet après-midi à 14h30 salle Pierre de Coubertin, à Paris, le match le plus important de leur saison contre Cannes. S'ils gagnent, ils retrouveront l'élite du volley-ball français. En cas de défaite, ils resteront en ligue B.

Le terme de "match de l'année" n'est pas usurpé pour le Rennes volley 35. Cet après-midi, les volleyeurs Rennais affronteront Cannes en finale des play-offs de ligue B de volley-ball. Un match à quitte ou double: s'ils s'imposent, les Rennais retrouveront la ligue A, trois ans après l'avoir quittée. Dans le cas contraire, ils repartiront en ligue B. "On a fait toute la saison pour ça ", explique l'entraîneur franco-serbe du Rennes volley 35, Nikola Matijasevic," C'est vital pour tout le monde, le club, les institutionnels...". Troisièmes de ligue B, les Rennais ont éliminé successivement en play-offs, Orange (en quart de finale), et le Plessis-Robinson (en demi-finale) pour s'offrir ce match couperet face à l'AS Cannes volley, 11e de ligue A. "On a eu quelques doutes durant la saison, des périodes dures où l'on perdait des matches, comme contre Tourcoing et Nancy. Mais en play-offs, on a pris une bonne direction, on a réglé nos problèmes internes et depuis, tout le monde tire dans le même sens".

Le coach du Rennes volley 35 Nikola Matijasevic avant la finale de la ligue B de volley-ball Copier

La saison dernière, le Rennes volley 35, large dominateur de la phase régulière, s'était également retrouvé en finale, mais s'était incliné 3 sets à 2 contre Nice (7 mai 2016). "On a presque oublié tout ça", poursuit Nikola Matijasevic. "Je ne pense qu'on ait commis beaucoup d'erreurs non plus. Tout ça peut nous servir, car on peut être plus revanchards, plus motivés, plus costauds dans la tête. On arrivera avec plus de sérénité que l'année dernière. On se battra pour tous les gens qui croient en nous. ça peut aider".

Cette saison, les Rennais ont déjà croisé Cannes, en 16e de finale de la coupe de France (8 novembre 2016). Les partenaires d'Olivier Ragondet s'étaient inclinés 3 sets à 1 salle Colette-Besson (25-20, 24-26, 25-27, 32-34). "Ce n'est pas une référence, car ça remonte à loin et on était focalisés sur le championnat", précise Nikola Matijasevic, "mais Cannes est une équipe avec de fortes individualités qui viendra avec le couteau entre les dents. On va tout faire pour gagner". Le match se déroulera sur terrain neutre, salle Pierre-de-Coubertin à Paris, à partir de 14h30.