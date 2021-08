PHOTOS - Le retour des héros de Tokyo

Les héros de Tokyo sont de retour. Michaël Guigou et Rémi Desbonnet, champions olympiques avec l'équipe de France de handball ont retrouvé leurs coéquipiers de l'Usam Nîmes ce lundi. Ils étaient également accompagnés des deux Égyptiens, Mohammad Sannad et Ahmed Hesham qui, eux, ont terminé au pied du podium, à la 4e place de la compétition.

Évidemment tous les regards étaient tournés vers Michaël Guigou qui, à 39 ans et demi, a décroché son 3e titre olympique. Un palmarès hors normes auquel il faut ajouter quatre titres de champion du monde ou encore deux de champion d'Europe. Mais cette dernière médaille d'or a forcément une saveur particulière pour Michaël Guigou : "C'est la dernière et elle enveloppe toutes celles que j'ai gagnées aux jeux olympiques mais aussi aux championnats du monde ou d'Europe. Elle vient clore une superbe carrière de 19 ans avec beaucoup de bons moments et elle embellit toutes les autres".

Aucune nostalgie

Le capitaine des bleus ne nourrit aucune nostalgie au moment de tirer sa révérence internationale : "J'ai donné. Il y a un temps pour tout dans la vie, mais je suis très heureux d'avoir participé à cette dernière aventure en étant capitaine et d'avoir accompagné cette équipe de France au sommet. Je suis très fier de ça".

À noter également que l'Usam organise ce jeudi et ce vendredi le tournoi du "Parnasse infernal" avec deux équipes de l'élite française : Saint-Raphaël et Nancy ainsi que les Portugais du Sporting Lisbonne. Entrée gratuite avec pass sanitaire obligatoire.

Michaël Guigou et Rémi Desbonnet © Radio France - Hervé Sallafranque