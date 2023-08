"Le retour des Karabatic ? Un jour exceptionnel" - Sylvain Pelegrin, co-président du Frontignan Thau Handball

Le retour des Karabatic à Frontignan, on sent que ça entraîne beaucoup d'émotions, n'est-ce pas ?

C'est particulièrement émouvant, oui, parce qu'à Frontignan, beaucoup de gens ont une histoire avec les Karabatic : mes prédécesseurs, les dirigeants qui nous ont accompagnés quand on a créé ce club. Moi, je n'ai que des anecdotes avec la famille Karabatic. Là, mon fils Luca va jouer contre les deux frères, mardi soir, alors que le club house de la salle Henry Ferrari porte le nom de mon papa qui était président, à l'époque. Donc oui, pour toute ma famille, c'est fort en émotion. On va essayer de prendre de la distance avec l'émotion, et de profiter de cette grande chance offerte par ce tirage au sort. Les Karabatic sont des gens bien, et ils partagent la même chose que nous.

Plus que les frères Karabatic, c'est surtout leur papa Branko qui a marqué l'histoire de Frontignan ?

Je crois, et sans manquer de respect à Luka et Niko, puisque leur empreinte à eux réside dans leur notoriété et leur palmarès, que Branko est vraiment celui qui a impulsé le développement du handball à Frontignan. Celui qui, avec son expérience du très haut niveau, mais aussi ses compétences de pédagogue et d'éducateur, est allé dans tous les établissements scolaires. Il était toujours entouré de gamins. En ville, on le voyait passer avec son gabarit peu commun. Et on voyait les gamins traverser pour aller le voir. C'était l'ami, c'était le copain, c'était l'éducateur. Il ne pouvait que faire l'unanimité. Il nous a aidés à grandir, on a tous appris de lui. On est bien évidemment très tristes de ne pas pouvoir encore profiter de sa sagesse, de sa vision. Ses fils en ont profité. Eux aussi, j'imagine encore bien plus que moi, déplorent de ne pas pouvoir avoir encore ses conseils. On voit comment il a pu peser sur le développement d'un club et sur sur l'épanouissement de ses gamins à très haut niveau. Une très belle personne, donc.

Peut-on allé jusqu'à dire que si Frontignan affronte aujourd'hui le PSG, c'est aussi grâce à lui ?

Plus que "c'est aussi", c'est surement beaucoup grâce au travail qu'il a impulsé et à la culture qu'il a apportée, aux enfants qu'il a su accompagner. Il nous a amenés, tous, à avoir cette appétence pour le meilleur niveau, la rigueur et le professionnalisme. On n'aurait jamais imaginé qu'on serait un jour un club professionnel et qu'on s'affronterait, aujourd'hui, les uns et les autres.

Vous vous souvenez de son arrivée à Frontignan, un an après la création du club, en 1992 ?

Oui, j'ai encore l'image en tête. Je me rappelle d'abord que le président de l'époque Marcel Hachacq avait eu de grosses difficultés à annoncer que ça y est, on avait signé Branko, lors de l'Assemblée Générale. A l'époque, signer un yougoslave, c'était magique. C'était le meilleur handball du monde. Cela a fait un appel d'air incroyable. Les joueurs étaient désireux de nous rejoindre.

Je me souviens, quand il arrive à la salle Ferrari, où on va évoluer. Je le vois encore baisser la tête, passer la porte avec son survêtement blanc et vert, et aller directement au contact de tous les joueurs qui l'attendaient avec des étoiles dans les yeux. Il s'est mis dans les barres, et on fait une petite opposition. La magie a débuté, et je crois qu'elle opère encore, puisqu'on en parle aujourd'hui avec beaucoup d'émotion.

Comment Frontignan a pu signer cet entraîneur, à l'époque ?

On a pu le signer parce que Guy Petitgirard était en responsabilité au MHB, qu'il le connaissait très bien Branko et que le président de Frontignan était très proche de la direction du MHB. Nous, on cherchait quelqu'un avec une certaine notoriété. Et lui, il cherchait un projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est originaire de Trogir, sur les bords de l'Adriatique. C'est un latin, un marin. Donc venir à Frontignan, dans le sud, alors qu'il était en Alsace, ça l'attirait beaucoup. Après, le projet et le contact qu'on a eu, et le fait que la commune a fait l'effort nécessaire pour l'intégrer dans son équipe d'éducateurs sportifs, toutes ces choses réunies ont fait que ça s'est très bien passé et que ça a matché entre nous. J'ai bien conscience qu'on a eu une chance incroyable. Peut-être que ça ne se reproduirait pas aujourd'hui, si on essayait de refaire la même chose avec quelqu'un qui lui ressemble.

Vous allez quand même devoir mettre de côté votre amour pour les Karabatic et défendre Frontignan...

Ceux qui me connaissent savent combien je suis compétiteur. Je suis intenable au bord du terrain et je le serai contre le PSG. Je râlerai contre les gestes qu'on va rater. Contre l'arbitre, qui n'aura pas siffler quelque chose, de façon très subjective. J'ai vraiment une grande admiration pour ce qu'a réalisé cette famille, pour ce qu'elle est. Mais je suis avant tout Ventre Bleu. Et tout mon coeur, toute mon énergie et toute ma transpiration iront vers nos joueurs, bien sûr.

Ce match face au PSG est-il, avec la dernière montée, le plus grand jour de l'histoire du FTHB ?

Je crois qu'on ne pouvait pas imaginer ça. Moins encore que la possibilité de devenir professionnel. Je crois que c'était vraiment très loin. Et puis l'histoire qui nous lie, c'est quelque chose d'unique. Peut-être que ça arrivera de nouveau en StarLigue ou en Ligue des Champions. Mais jouer contre les deux gamins, que je revois encore sur les terrains...

Des tas de gens ont joué avec eux, ont été en classe avec eux. Des enseignants, aussi, me demandent : "mais ils vont revenir ? On va les revoir ?". C'est exceptionnel. Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Dans d'autres sports, peut-être, là où il y a des vedettes. Mais quand vous avez l'icône du handball mondial qui revient dans sa commune, avec la trace laissée par son humilité et sa gentillesse, et avec la façon dont a pesé son papa dans la commune, je crois que ça va être, en effet, un jour très exceptionnel.