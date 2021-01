Le rêve éveillé de Sami Lamdakkar : le jeune joueur de Frontignan dispute le mondial de hand avec le Maroc

" Oui c'est fou , mais c'est bien réel !" Christine Lamdakkar est la maman de Sami, ce jeune handballeur de 19 ans licencié au club de Frontignan qui joue en championnat amateur en Nationale 3 est en ce moment au Caire en Egypte . Sami Lamdakkar fait partie de la sélection marocaine engagée dans les championnats du monde de Handball 2021.

Sami a commencé par le foot, puis a découvert le hand à l'école à Frontignan où vit sa famille, sa maman Christine est prof d'allemand dans un collège de Sète et son père Icham est éducateur. Sami a passé trois ans au Pôle Espoir de Montpellier avant de revenir à Frontignan.

De par sa double nationalité franco marocain , il a été appelé en équipe nationale des moins de 20 ans du Maroc. En raison du covid, chaque équipe a pu sélectionné deux joueurs supplémentaires, c'est ainsi que Sami a rejoint l'équipe engagée dnas le mondial

"Il est parti début décembre rejoindre l'équipe pour la préparation au Maroc et en Turquie et aujourd’hui il est au Caire, il nous manque bien sur mais c'est pour la bonne cause et c'est surtout une très belle aventure pour lui." Christine Lamdakkar