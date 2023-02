Le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier s'impose (enfin) à la maison (98 - 86) !

Denain-Voltaire l'adversaire parfait, le SCBVG restait sur 5 défaites consécutives en championnat, la dernière victoire ? C'était dans le Nord contre cette même adversaire !

Une première mi-temps dans le tempo

Emmener par un Mathieu Boyer maître dans la raquette, le SCBVG commence le match en étant très costaud offensivement. C'est sous le panier que les joueurs d'Alain Thinet font la différence (20 rebonds) et se permettent de prendre une légère avance après 20 minutes de jeu.

Tout comme Boyer, c'est Badr Moujib et c'est deux contre défensive qui font la différence dans cette première période ou le public monte en pression au fur et à mesure, on sent venir une première victoire à l'Arena Saint-Etienne Métropole (49-42), mais prudence, Saint-Chamond a trop craqué sur les dernières rencontres lors de la seconde période !

Deuxième période

Le début de seconde période est sur de la même trempe que le début de rencontre, le SCBVG impose son rythme face à une équipe de Denain-Voltaire qui est dépassée ! A la fin du 3è quart temps, c'est Saint-Chamond qui est toujours devant (75 -64).

Pour les 10 dernières minutes, les hommes en Blanc mettent les petits plats dans les grands. Des phases offensives précises, une défense concentrée et un public prêt à se lever à chaque action! Et à la fin de la rencontre, 5 joueurs à plus de 10 pts (Seppala, Hoyaux, Ammour, Moujib et Boyer) permettent au SCBVG de remporter logiquement cette rencontre (98-86) !

Que l'Arena est belle quand la soirée est ainsi faite.