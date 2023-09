Le Saran Loiret Handball customise le Palais des Sports d'Orléans

Les Septors se préparent à jouer dans leur nouvelle maison, le Palais des Sports d'Orléans. Les handballeurs saranais reçoivent Saint-Raphaël vendredi 15 septembre 2023 pour la deuxième journée de Starligue, l'élite du hand français.

Après un premier match perdu face à Cesson Rennes le 8 septembre dernier, Saran compte bien prendre ses premiers points de la saison devant son public et dans une enceinte toute nouvelle, aux couleurs du club. Fini la Halle Mazzuca à Saran et ses 1.200 places. Cette fois, plus de 3.000 spectateurs pourront prendre place en tribune. Et pour ceux qui connaissaient le Palais des Sports version basket avec l'Orléans Loiret Basket, ils vont découvrir une toute nouvelle atmosphère.

Une enceinte adapté pour le haut niveau

La Halle Mazzuca de Saran est délaissée pour investir le Palais des Sports d'Orléans et sa plus grande capacité d'accueil, jusqu'à 3 300 spectateurs contre 1 200. De nouveaux vestiaires, une nouvelle boutique et des tribunes aux couleurs du club. Une enceinte idéal pour évoluer au plus au niveau national estime l'entraîneur du Saran Loiret Handball Fabien Courtial. "C'est adapté à une équipe professionnelle. On a des vrais bureaux techniques, des bureaux administratifs à l'étage, des vestiaires qui ressemblent à des vestiaires d'une équipe professionnelle. On a des salles de récupération et de musculation sur le même lieu donc on travaille dans de très bonnes conditions."

L'entraînement des joueurs du Saran Loiret Handball avant le premier match de la saison à domicile © Radio France - Julien Frenoy

"Ils ne vont pas trop reconnaître la salle"

L'objectif est d'avoir une ambiance familiale. Et à la buvette, les spectateurs trouveront Johann Caron, 35 ans, c'est l'ancien vice capitaine de l'équipe. Il vient de prendre sa retraite en juin et il a décidé de rester investi dans le club. "Pour ceux qui étaient venus au Palais des Sports les saisons passées, je pense qu'ils ne vont pas trop reconnaître la salle."

La buvette ouvre dès 18 heures pour les supporters des Septors © Radio France - Julien Frenoy

Pour que la première au Palais des Sports soit réussie, des dizaines de bénévoles sont mobilisés depuis le début de semaine. André est avec son pot de peinture et son pinceau. "On est au taquet parce qu'il y a pas mal de choses à faire pour customiser le Palais des Sports. Il y a eu beaucoup de coups de peinture et notamment le bleu qui domine. Les chaises aussi seront recouvertes de housses tout en bleu. Il y a aussi l'installation du grand écran donc tout est fait pour bien accueillir les supporters."

Le logo des Septors est affiché partout dans le Palais des Sports d'Orléans © Radio France - Julien Frenoy

Il reste des places pour assister au match contre Saint-Raphaël ce vendredi soir. Les portes ouvrent à 18 heures et le coup d'envoi sera donné à 20 heures.