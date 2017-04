Le Saran Loiret Handball à la recherche de son second souffle à Nantes avant d'accueillir Créteil

A Nantes ce soir, les handballeurs de Saran savent que ce sera difficile de décrocher l'exploit mais les Loirétains souhaitent se remettre en ordre de bataille avant la réception de Créteil le 13 mai. Une rencontre qui sera capitale en vue du maintien. Après 6 défaites de rang, Saran est en mission.

22e journée de la Lidl Star Ligue de Handball masculin, Saran est ce soir à Nantes, la deuxième meilleure équipe du championnat. Et le Saran Loiret Handball, 1er non relégable (12e) aimerait retrouver les beaux jours, ceux de la phase aller où les bons résultats succédaient aux bonnes surprises pour le promu. Une époque qui faisait dire à Saran que le maintien était déjà presque dans la poche... Mais il va bien falloir batailler jusqu'au bout pour rester en D1.

"C'est un retour à la dure réalité" témoigne Fabien Courtial au sujet de la mauvaise passe de son équipe

Face à une équipe de Nantes qui est l'une des plus performantes cette saison, l'objectif sera avant tout de se donner sans compter, et de se remettre à l'endroit pour le sprint final pour le maintien. "C'est l'impression aujourd'hui d'être les plus faibles de la Ligue, quasiment, reconnaît l’entraîneur saranais Fabien Courtial, alors qu'à un moment on commençait à nous voir peut-être pour aller chercher une 7e ou une 6e place pourquoi pas. Et inconsciemment on s'en est peut-être persuadé nous-mêmes. Voilà c'est un retour à la réalité, à la dure réalité, d'un club qui est monté et qui a un bon budget avec des joueurs majeurs qui sont out en ce moment, dans ce contexte aujourd'hui qui est qu'on joue notre survie et que ça va être compliqué d'aller chercher ce maintien donc on est comme on le dit dans le dur, vraiment, pour différentes raisons. Il y a des blessures de joueurs, il y a une dynamique négative qui s'est un peu instaurée. A l'inverse, on avait eu plutôt un cercle vertueux en première partie de saison. Bon, il faut l'accepter et j'ai bon espoir que ce groupe trouve les ressources mentales et physiques pour se relever et aller chercher ce maintien." On l'aura compris, la mobilisation générale est décrétée à Saran qui se croyait sans doute déjà presque sauvé il y a quelques semaines.

Fabien Courtial, l’entraîneur saranais, attend une réaction de son groupe pour décrocher le maintien © Maxppp - Thomas Brégardis

Et ce ne sera pas facile chez les solides Nantais. Finalistes de la coupe de France, éliminés de la Ligue des Champions après avoir atteint les 8e de finale, et deuxièmes du championnat de France... Sur le papier, Nantes n'est pas l'adversaire idéal pour retrouver la confiance. "Non, du tout, sourit Monzale M'Bemba, c'est une équipe en plus qui tourne très bien. Ils sont vraiment, vraiment, très en forme donc à mon avis on va devoir batailler dur ce soir." Le pivot congolais porte un regard lucide sur la saison de son équipe. Saran, qui pointait à la 7e place mi-février, est aujourd'hui 12e : "La réussite qu'on a eu en début de saison nous échappe un petit peu, aussi à cause des blessés, mais on ne va pas se cacher par rapport à ça. On a trop commencé à regarder les 6 points qu'on avait d'avance sur Créteil. Au final on est sur une série de 6 défaites donc il va falloir ce soir remettre ça pour pouvoir bien préparer Créteil qui vient après." La réception de Créteil le 13 mai qui sera déterminante pour le maintien.

"Il faut faire preuve d'union sacrée" entre les joueurs et le staff et les joueurs entre eux explique Fabien Courtial

Quoiqu'il en soit, pas question de changer les habitudes d'un groupe qui a placé les valeurs de la bonne humeur au-dessus de tout... Fabien Courtial, l'entraineur Saranais, l'explique : "Un fonctionnement où effectivement l'aspect bonne humeur et convivialité est très présent, ça pourrait être remis en question. Mais je crois au contraire, il faut faire preuve d'union sacrée. Alors c'est sûr qu'il y a un peu moins de sourires et de bonne humeur parce qu'on se rend compte que notre maintien pourrait être remis en question sur les dernières journées. Mais il faut quand même rester dans ce qui avait fait notre force."

"Ils sont vraiment, vraiment, vraiment très en forme" prévient le pivot Monzale M'Bemba à propos de Nantes

Face à Nantes, les handballeurs saranais auront pour objectif de ne pas prendre un aussi gros écart que contre Saint-Raphael mercredi dernier (-17) © Maxppp - Pascal Proust

Et plus que le résultat, ce soir à Nantes, il faudra retrouver la valeur du combat qui avait fait la force de Saran en début de saison. "Peut-être qu'un maintien envisagé fin février-mars, c'était peut-être beaucoup trop idéal, et idéaliste pour nous. Il faudra aller le chercher dans les dernières journées avec la difficulté mentale que ça représente mais c'est le lot du sport de haut niveau et la pression inhérente à ces métiers et ces activités" conclut Fabien Courtial.

Coup d'envoi à 20h30 ce mercredi soir. Romuald Kollé et Yoann Perrin sont dans le groupe. De son côté Créteil, 1er relégable qui compte 4 points de retard sur Saran, reçoit Saint-Raphael. Le leader le PSG accueille Cesson-Rennes.