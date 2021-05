Le sixième homme de retour au palais des sports d'Orléans

Qu'il est loin le temps où les supporters pouvaient pousser l'OLB, dans les moments difficiles ! Heureusement, ces souvenirs, de plus en plus éloignés dans le temps, vont être chassés par de nouveaux. A partir de ce jeudi, les basketteurs orléanais retrouvent leur public.

Avant cette rencontre de la 23e journée de Jeep Elite, face à Strasbourg, les joueurs se sont montrés décontractés, blagueurs à l'entraînement, comme à leur habitude. Mais on sent une joie supplémentaire, une envie d'aller chercher un gros résultat contre le SIG, actuel 4e du championnat.

Les gars, montrez à ces personnes qui nous ont supporté toute l'année sans être là ! Montrez quel visage vous avez, montrez à quel point vous aimez ce maillot et vous êtes content d'être sur le terrain !

Coup de fouet

Les mots de Germain Castano pour haranguer ses troupes ne sont pas anodins. Mardi soir, à Nanterre, l'OLB n'est pas du tout rentrée dans son match, et a encaissé un 13-0 dès l'entame, pour finalement s'incliner 87-99. Le coach attend bien sûr une réaction ce jeudi soir, face à Strasbourg. Et il pense que la présence du public va aider à réaliser une performance. "On compte sur eux pour nous pousser dans les moments difficiles. Dans l'effort défensif, quand on subit l'adversaire, la présence du public donne plus d'entrain et d'énergie", analyse l'entraîneur de l'OLB. "La présence du public va nous donner un coup de fouet !"

Depuis leur large victoire sur Châlons-Reims, 99-79, à la mi-octobre, les basketteurs de l'OLB n'ont pas joué une seule fois en présence du public du palais des Sports. Durant ces longs mois de matchs à huis clos, le capitaine, Giovan Oniangué, a tâché d'entretenir le lien entre les joueurs et les supporters, notamment les Magic Sup. "Ce soir, on va essayer de leur donner ce qu'ils veulent, une victoire ! Et j'espère qu'ils vont nous aider à l'obtenir."

On a réussi à faire une belle saison avec un public absent. On va maintenant essayer de jouer ces matchs en public bien comme il faut, et régaler nos supporters !

Pour l'instant, la jauge imposée de 800 spectateurs ne permet d'accueillir que les abonnés et les partenaires. La billetterie est donc fermée pour le match de ce jeudi soir face à Strasbourg, et devrait également l'être, sauf désistements, pour la réception de l'ASVEL, samedi. En revanche, pour les deux derniers matchs de la saison régulière à domicile, face à Limoges puis Châlon-sur-Saône, la jauge devrait être revue à 65%, grâce à la nouvelle phase du dé-confinement. Le palais des sports pourrait accueillir 2 000 spectateurs.