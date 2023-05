Le Sluc bat Fos-sur-Mer (79-65) et se maintient en Betclic Elite

Le Sluc s'est imposé ce Mardi soir à Gentilly, face à Fos-sur-Mer, 79-65, et assure son maintien en Betclic Elite. Une victoire que les Nancéiens ont mérité après avoir fait la course en tête pendant toute la rencontre. Le Sluc fini de la plus belle des manières sa saison devant son public.