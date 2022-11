Le SLUC engage le meneur Darrin Govens, joker médical après la blessure du capitaine Mérédis Houmounou

Il venait de s'engager cet été avec le CSP Limoges, son deuxième club tricolore après une saison à Cholet en 2021-2022, et pourtant, il change à nouveau de club. Le meneur américano-hongrois Darrin Govens s'est engagé ce jeudi avec le SLUC Nancy Basket pour venir apporter ses 10,8 points et 3,8 passes décisives par match, après la blessure écartant des parquets le capitaine Mérédis Houmounou pour plusieurs semaines.

Capable de vrais coups de chaud, le combo guard de 34 ans venait de se séparer quelques instants plus tôt du CSP Limoges, notamment à cause de plusieurs problèmes de comportement. Pas de quoi refroidir le coach Sylvain Lautié qui s'est jeté sur l'occasion, persuadé d'avoir trouvé "le joueur idoine pour nous. Il a une bonne activité défensive, une puissance physique et une bonne qualité de shoots. De plus, il connait le championnat, un gain de temps appréciable, dans une série de matchs importante pour nous !" Le SLUC poursuit effectivement une série cruciale en Betclic Elite, avec le déplacement à Le Portel ce vendredi soir à 20h, l'une des équipes du bas de tableau.