Le SLUC Nancy à l'heure des économies

A peine assis sur le siège de président du SLUC, Aurélien Fortier a présenté ce lundi le nouveau directoire du club, ainsi que les grandes lignes de la politique qu'il va mener à Nancy. A 43 ans, il succède à Philippe Durst dont il entend poursuivre le mandat avec une volonté nette de faire des économies.

Un plan sur 3 ans

Mettre de côté 150 000 euros tous les ans, c'est la volonté d'Aurélien Fortier qui entend le faire pendant 3 ans. "Un plan d'économies très ambitieux que nous avions monté avec le directoire début 2019, pour un retour à bonne fortune", explique le nouveau président.

Comment faire ?

Pour atteindre cet objectif, le club va partir à la chasse à la moindre économie. A commencer par certains salaires de l'effectif, un peu trop élevés au goût du du directoire. "J'ai eu quelques surprises", commente Aurélien Fortier. Désormais, la politique de recrutement devrait se tourner majoritairement vers la jeunesse, avec des premiers contrats professionnels moins onéreux. Des joueurs issus du centre de formation qui devrait tourner à plein potentiel ou de l'Insep.

D'autres pistes pour économiser consisteraient à réserver moins d'hôtels pendant les déplacements ou à revoir les prestations en tribune VIP à Gentilly. "Il n'y a pas de petite économie.

Aurélien Fortier, le nouveau président du SLUC. © Radio France - Arthur Blanc

Mais quid du retour en élite ? Il fait toujours partie des ambitions du club, mais le directoire souhaite abandonner un temps le train de vie trop cher de 1ère division que l'équipe a conservé. En revanche, les supporters n'auront peut-être pas envie d'attendre 3 ans avant de retrouver le plus haut niveau en France. "J'ai la conviction profonde que nos supporters sont amoureux du SLUC qu'ils ont historiquement suivi en Pro B, avant la montée en Pro A et les belles coupes d'Europe dont on rêve de revoir un jour les parquets. On va faire en sorte de pouvoir tous en symbiose redonner du plaisir autour d'un projet sportif, donc je ne suis pas inquiet", répond Aurélien Fortier.

En attendant la reprise au mois d'août, le staff du club devrait s'étoffer toutefois d'un directeur sportif. Une décision forte pour tenter d'amener un œil nouveau lors des saisons à venir.