Le Sluc Nancy Basket boucle sa raquette en recrutant le Jamaïcain Shevon Thompson

Du lourd en perspective dans la raquette nancéienne pour la saison prochaine en Betclic Elite. Un secteur intérieur capital dans la stratégie du staff, désormais complété pour cette intersaison. Après l'annonce du retour de Bruno Cingala Mata, c'est un des meilleurs rebondeurs de la saison passée qui occupera les adversaires sous le cercle l'an prochain. Le Jamaïcain Shevon Thompson, qui deviendra trentenaire ce samedi, est en effet officialisé ce mercredi au Sluc.

15,8 d'évaluation

Celui qui a connu par le passé la ligue de développement américaine, sorte d'antichambre de la NBA, sort d'une saison aboutie à Fos-sur-Mer. Il est même l'une des rares satisfaction des Byers, bons derniers de Betclic, grâce à son intense activité à l'intérieur. 12,6 points et 7,4 rebonds (4ème meilleur rebondeur du championnat) au total pour une évaluation de 15,8. "L’orientation de notre jeu lui permettra je l’espère, d’être encore plus performant et s’exprimer le plus rapidement possible", explique le coach Sylvain Lautié.