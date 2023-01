Le SLUC Nancy basket engage le Nigérian Ike Nwamu

Un peu de dureté rejoint les lignes arrières du SLUC Nancy basket. Les Cougars officialisent ce vendredi matin l'arrivée du Nigérian Ike Nwamu. A 29 ans, celui qui peut jouer aux postes d'arrière et meneur vient remplacer Roberto Gallinat, dont le SLUC vient tout juste de se séparer.

ⓘ Publicité

Défense et shoot

Formé dans plusieurs prestigieuses universités américaines (Cleveland, UNLV), ce combo-guard a joué plusieurs années en G-League, l'antichambre de la NBA, et a tenté une pige chez les Miami Heat, lors de la Summer League 2018, sans toutefois obtenir un contrat et sa chance dans la Ligue américaine. Il traversera donc l'Atlantique, passera par la Grèce, reviendra en G-League. La saison dernière, il avait obtenu une place à Ness Ziona, à Israël, puis a découvert le championnat russe à Samara où il compilait 15,2pts, 3,2 rbds et 3,6 pds pour 15,4 d’évaluation.

Présenté comme un solide défenseur sur les lignes arrières, Ike Nwamu peut aussi être efficace au shoot et notamment à 3 points. "On souhaite densifier physiquement le groupe. L’arrivée d’Ike qui est un joueur plein de peps et d’énergie, capable également d’être un fort scoreur, nous amène de la dureté défensive et physique qui nous a cruellement manqué avec la blessure de Mérédis (Houmounou, le capitaine)", précise le coach Sylvain Lautié. Le SLUC cherche maintenant à compléter son secteur intérieur et se lance à la recherche d'un pivot défensif. Histoire de mettre fin à cette mauvaise série de 5 défaites en 6 matches ayant conclu 2022. Et ça commencera ce samedi soir sur le parquet de Dijon.