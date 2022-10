Le SLUC Nancy Basket engage l'Américain Mike Scott, plus de 600 matches en NBA

C'est un joker médical remarqué qui vient de débarquer à Nancy. Le SLUC a annoncé ce dimanche l'arrivée de Mike Scott, 34 ans, pour remplacer Donte Grantham, blessé lors de la défaite contre Nanterre. L'ailier-fort a évolué pendant 10 ans en NBA, disputant plus de 600 matches, avant de vivre une saison blanche l'an dernier. Son pic étant fixé à 9,6 points de moyenne, lors de la saison 2013-2014 avec les Atlanta Hawks, année lors de laquelle il obtiendra son record en carrière, avec un match à 30 points contre les Knicks de New York.

Un profil complet vient donc compléter la rotation. Mike Scott peut shooter à distance mais également prendre des rebonds. Une polyvalence qui a convaincu le coach Sylvain Lautié, en recherche de variété dans le jeu de son équipe. L'entraîneur a d'ailleurs profité d'un petit coup de chance pour s'attirer les services de celui qui est aussi passé les 76ers de Philadelphie. Mike Scott a en effet le même agent que l'Américain Caleb Walker, évoluant déjà sous les couleurs nancéiennes. Ce premier étant en recherche de club, les négociations ont donc pu se faire avec le SLUC.

On évoquera cette arrivée ce lundi soir dans 100% SLUC, entre 18h et 18h30, avec Laurent Pilloni, Johan Gand et Sylvain Lautié sur France Bleu Lorraine. Le tout avant le match de Coupe de France ce mardi à 20h à Lille.