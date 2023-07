Le Sluc Nancy Basket enregistre l'arrivée de l'Américain Tyren Johnson

De l'expérience au sein du secteur intérieur du Sluc Nancy Basket. C'est la promesse faite par la signature annoncée ce jeudi de l'Américain Tyren Johnson. A 35 ans, ce poste 4 possède une belle capacité au rebond, mais est aussi capable d'écarter avec un bon shoot à 3 points.

ⓘ Publicité

Des années en France

De plus, l'Américain connaît par cœur la France, lui qui y a évolué pendant 8 saisons. Dont les 6 dernières au sein de l'équipe de Blois, où il a marqué les esprits de par sa présence et de certains coups d'éclats. A l'image de ses 34 points, 9 rebonds et 3 passes en octobre 2020 contre... le Sluc Nancy Basket. "Son recrutement nous est apparu comme une évidence. Il possède une solidité mentale, il a de l’expérience, il est une menace extérieure, mais également sous le cercle, il a un rôle fédérateur et remplit toutes les cases sportives que nous recherchions", se réjouit le coach Sylvain Lautié. A 35 ans, Tyren Johnson pourra également former le jeune Clément Frisch, avec lequel il se partagera le poste 4.