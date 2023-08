Le Sluc Nancy Basket veut se stabiliser en Betclic Elite

Une deuxième saison consécutive en Betclic Elite, c'est ce que prépare le Sluc Nancy Basket en ce moment dans son antre de Gentilly. L'entraînement a repris le 7 août dernier pour Sylvain Lautié et ses joueurs. Premier match le 16 septembre à domicile contre Chalon-sur-Saône, promu. L'effectif a été en partie renouvelé avec les départs de Scott, Grantham, Walker et Gombault notamment. Objectif cette saison, se maintenir avant de viser plus haut.

L'équipe est au complet , une équipe en grande partie remaniée par rapport à la saison précédente . Le Sluc a réussi à conserver une base de joueurs français et son meneur américain, Franck Mason. Cinq nouveaux joueurs sont arrivés avec des effets rapides sur les premiers entraînements pour Sylvain Lautié : "il y a un peu plus de challenge à l'entraînement, il y a des nouveaux joueurs qui veulent prendre leur place, ça pique un peu l'égo, ça pique un peu tous les joueurs".

Trois descentes cette année

Pas question de tirer des enseignements de ces premiers jours mais une chose est sûre, Sylvain Lautié est sur ses gardes. Cette deuxième saison en Betclic Elite peut être un tournant avec trois descentes en Pro B : "elle est certainement la plus difficile. On a toujours le même objectif, faire le mieux possible. Une fois qu'on aura passé cette saison, un cycle sera terminé et on pourra aller sur un cycle positif. Le cycle de la montée était positif. Là, il faut se maintenir et après il sera temps d'avoir des objectifs plus ambitieux en entrant dans les playoffs".

Des playoffs pas inaccessibles. Le Sluc n'était qu'à 3 victoires des phases finales la saison dernière.