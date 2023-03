Le Sluc s'incline à Nanterre, 81-75, le VNVB s'impose face à Marcq-en-Barœul, 3-1

Fortunes diverses pour le Sluc et le VNVB ce samedi soir. Les Couguars battus à Nanterre, 81-75, s'enfoncent encore un peu plus au classement. Quant au VNVB, il s'impose au Parc des Sports, 3-1, une sixième victoire d'affilée qui lui permet de rester en course pour une qualification en playoffs.

le sourire des volleyeuses du VNVB contraste avec la tête basse des joueurs du Sluc © Maxppp - Vincente Desessard et Glenn Gervot Pour son troisième déplacement de suite, le Sluc s'est incliné ce samedi soir, à Nanterre, 81-75. Cette défaite fait encore plonger un peu plus le Sluc au classement, car elle intervient face à un concurrent direct au maintien. Le Sluc fait la grimace, le VNVB sourit, après son succès ce samedi soir face à Marcq-en-Barœul, 3-1, dans un Parc des Sports de Vandoeuvre plein (1800 spectateurs). A une journée de la fin, les volleyeuses vandopériennes restent dans la course pour aller chercher une place en playoffs. ⓘ Publicité À réécouter Le Sluc peut-il sortir indemne de ce mois de mars ?