Le Sluc se régale face au Mans (100-80)

Ce samedi soir, le Sluc affrontait à Gentilly, l'équipe du Mans. Evoluant à guichet fermé, le Sluc s'est imposé, 100-80, grâce à une performance de haut vol. Présente dès le début de match, la formation de Sylvain Lautié à maintenu son adversaire distance pendant toute la rencontre. Ce succès offre un bol d'aire au Sluc qui gagne une place au classement en se retrouvant 15ème.

Un match référence

Il fallait gommer la contre performance de la semaine dernière face à Bourg-en-Bresse. L'objectif pour le Sluc a donc été atteint après un match complet individuellement et collectivement. Déterminés en défense et volontaires en attaque, les Nancéiens ont su imposer leur tempo à un adversaire qui lutte pour une place en playoff. Le Sluc a réalisé une vraie performance et peut préparer plus sereinement le déplacement de samedi prochain à Paris.