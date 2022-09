Le soir sans de la JS Cherbourg Handball, battue à la maison par Besançon

La Cherbourg confirme son début de saison laborieux. Opposés à Besançon ce vendredi 30 septembre dans leur salle de repli à Equeurdreville, les Mauves ont chuté, 30-35. Une défaite assez logique qui sanctionne un trop grand nombre de maladresses dans tous les compartiments du jeu.

"On a bien commencé, puis on a fait perte de balle sur perte de balle à partir de la 15e minute, lâchait, dépité, le meneur espagnol Rodrigo Perez Arce à l'issue de la rencontre. En seconde période, nous avons notre chance. Nous n'avons pas marqué le but qu'il fallait et nous avons perdu".

Assez inexplicablement, Cherbourg a perdu le fil après sa bonne entame. "Je ne sais pas combien on a marqué d'occasions immanquables face au gardien", glissait l'entraîneur Eduard Fernandez Roura. Arrêts du portier bisontin, tirs hors cadre, poteaux et pertes de balle, tout y est passé. Besançon a pris les devants et fini par s'envoler (De 14-11 à 17-11 en trois grosses minutes, 22e-25e minute). Une dernière perte de balle grossière permettait aux visiteurs d'atteindre la pause à +6 (20-14).

Le second acte a pourtant amorcé une remontada manchoise, voyant les Mauves revenir sur les talons de Bisontins soudain moins souverains.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais c'est à croire que la JSC ne voulait pas d'un second succès dans sa salle Jean Jaurès, malgré son sursaut. L'arrière Andry Goujon Bellevue dressait un constat frustrant :

Nous sommes revenus le couteau entre les dents en seconde mi-temps. On a eu des phases de jeu vraiment intéressantes. Malheureusement, nous n'avons pas su égaliser. On rate des tirs, je rate des tirs faciles. C'est aussi comme ça qu'on se tue le match.

Revenu du diable Vauvert, Cherbourg a loupé la dernière marche, à l'image de cette balle de 28-28 détournée par le gardien doubiste à la 53e. Le début de la fin. Besançon se régalait en contre attaque et éteignait l'assistance, à laquelle l'entraîneur avait une pensée : "Ce soir, l'équipe n'a pas été à la hauteur de son public". Ni de l'événement et, de façon plus générale, pas à la hauteur du statut d'une équipe passée toute proche de la montée la saison passée. Avec trois revers en quatre matchs, voilà Cherbourg premier non relégable du championnat.