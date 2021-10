Le SPVB s'incline contre Tours dans une salle Lawson Body pleine

Les tambours ont de nouveau résonné, et fort, à la salle Lawson Body de Poitiers. Pour la première journée de championnat de Ligue A de volley ce samedi, le SPVB recevait le Tours Volley ball. Le match s'est terminé par une défaite des Poitevins, trois sets à un. Les hommes de Brice Donat ont pourtant remporté le premier (25 - 19) avant de perdre les deux suivants (19-25 et 19-25). En pole position toute la première moitié du quatrième jeu, ils ont perdu pied. Sans lâcher pour autant, ils se sont incliné 22-25. Mais le fait marquant du match est ailleurs : les supporters sont de retour.

Le premier coup de sifflet n'était pas encore donné que les peaux des tambours vibraient déjà beaucoup sous les coups répétés des baguettes et des battes de grosse caisse. Les drapeaux, les écharpes et, covid oblige, les masques SPVB étaient aussi bien visible. Justement à la caisse claire c'est Mathieu, supporter de puis 17 ans, le batteur qui s'éclate. "Toujours fidèle au poste, malgré le covid, et c'est un grand plaisir de revenir", explique-t-il la voix couverte par l'ambiance de la salle. "C'est vrai que la coupure a été terrible", rechérit Eric, un fan de longue date. Il poursuit : "quand on suit depuis de nombreuses années, on revoit à peu près toujours les mêmes gens et ça, ça fait énormément plaisir." En plus, commencer par un derby l'affiche est belle, surtout que c'est le dernier match qui a eu lieu avec du public. Comme un recommencement.

Etre privée de salle, pour Emmanuelle, c'est d'autant plus compliqué qu'on a beaucoup parlé de volley cet été. "Il y avait quand même l'équipe de France avec les Jeux olympiques, je crois que c'était l'euro aussi. Mais c'est vrai que de revenir dans la salle avec l'ambiance, là, comme on a à Poitiers, ça fait du bien", assure-t-elle. "On en avait marre de voir les matchs à la télé", ajoute Léna. Ici, pour elle, c'est magnifique.

La mascotte ne sait plus comment faire

Pour Seven, la mascotte, avoir du public c'était même perturbant. "Je ne savais pas trop où me placer pour ne pas gêner les gens et tout. Mais en même temps, ça me fait tellement plaisir de retrouver cette ambiance, c'est magique", rigole le dragon. Preuve aussi que les supporters ont besoin d'un lien direct avec les joueurs, beaucoup d'entre eux sont descendus sur le terrain au coup de sifflet final pour prendre des photos et discuter.