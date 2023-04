Le Stade Rochelais dévore les Sharks d'Antibes (85-78) et assure quasiment son maintien

Mathématiquement ce n'est pas fait, mais ça ne fait désormais aucun doute. Les basketteurs du Stade Rochelais épatants joueront en Pro B la saison prochaine. L'officialisation est tout juste reportée à cause de la victoire d'Aix-Maurienne ce soir face à Lille Métropole, prochain adversaire des Maritimes. A l'instar de son public, Rupella s'est montré à la hauteur du défi qui l'attendait pour cette année de (re)montée. Avec un bilan porté à 13 victoires à six journées de la fin du championnat.

Auteurs d'une meilleure entame de match, les Sharks d'Antibes croquent à pleines dents dans le premier quart-temps et prennent huit points d'avance (24-32). Porté par la cocotte-minute jaune et noire, le Stade Rochelais monte sérieusement en température dans le deuxième quart pour infliger un cinglant 29-13 aux Azuréens et vire en tête à la pause (53-45). De quoi plonger le chaudron de Gaston-Neveur plein comme un œuf dans une folie douce.

Piqués au vif, les Antibois réagissent au retour des vestiaires au point de recoller à deux longueurs de Rupella un peu moins souverain défensivement (53-51). Pas de quoi plonger dans le doute les Maritimes qui poursuivent la course en tête et reprennent un matelas de neuf points à l'entame du dernier quart-temps (71-62). La Rochelle prend même le large à la 34e minute, plus gros écart du match (+13). Avec l'énergie du désespoir, les Sharks réduisent le score, mais échouent à sept points des hommes de Julien Cortey (85-78).

Les Rochelais enchaîneront dès dimanche avec un déplacement à Lille Métropole à 17 heures. Le cœur léger et es bagages pleins de confiance. Eux qui sont désormais (quasi) assurés de refouler les parquets de Pro B la saison prochaine.