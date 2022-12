Le Stade Rochelais vise la passe de quatre face à Aix-Maurienne

Une série à prolonger. Le Stade Rochelais reçoit Aix-Maurienne ce mardi soir (20h) à la salle Gaston-Neveur, à l'occasion de la 13e journée de Pro B. Après un début de saison très compliqué, les promus rochelais viennent d'enchainer trois victoires consécutives contre Orléans, Quimper et Saint-Vallier vendredi dernier.

Les deux équipes sont à égalité de points au classement. Une victoire permettrait à Rupella de faire une belle opération dans l'optique du maintien. Un rendez-vous capital avant une trêve de deux semaines en championnat (déplacement le 10 janvier à Nantes). Entretien avec l'entraineur des Maritimes, Julien Cortey.

Une victoire signifierait une belle opération au classement ?

Julien Cortey : Oui, l'occasion est belle. Pour la première fois de la saison, on est sur une dynamique plutôt positive et on reçoit un concurrent direct au maintien. Les matchs précédents à domicile, on avait la pression parce qu'on était dans une passe délicate, il fallait engranger des points, mais là, on a une pression différente. C'est notre championnat et il faut répondre présent demain (mardi).

Est-ce qu'on peut dire que le championnat est enfin lancé avec cette dynamique de victoires ?

C'est ça, c'est le moment d'enchaîner, on est sur une bonne dynamique, donc il faut surfer dessus, mais ne pas oublier pourquoi on gagne ces derniers temps. On n'a pas tout résolu, mais on prend un peu plus de plaisir en ce moment. On a réussi à relever la tête, parce qu'on reste ensemble, on est solidaires, on on joue bien avec notre tête. Il ne faut pas oublier ça. J'espère que le championnat est lancé. On sait qu'on sait que le championnat de Pro B est long. C'est fait de séries, de dynamiques. On a eu une dynamique assez compliquée et difficile au début. Il faut absolument qu'on surfe sur ce moment très positif pour nous, mais est-ce que la saison est lancée ? J'espère pouvoir dire ça demain (mardi) après le match.

Y a-t-il eu un déclic pour expliquer cette fin de spirale négative ?

J'aimerais vous dire oui, mais ces équilibres de victoires, de défaites sont tellement fragiles. Même quand on était dans la défaite, on n'était pas très loin, mais il nous manquait un petit quelque chose. Depuis trois matchs. on a ce petit quelque chose, mais c'est difficilement palpable et quantifiable. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a eu une prise de conscience, peut-être Orléans. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on y soit allé en effectif réduit. Le coup de massue qu'Arnaud Ruffin a reçu sur la tête après son entrainement de reprise nous a sans doute ressoudé. On a vu Arnaud dans le dur et on a peut-être trouvé une énergie ailleurs que dans le basket pour aller chercher cette victoire en se disant qu'on devait le faire pour lui. Depuis, on surfe un peu là-dessus [...] En tout cas, les joueurs montrent un tout autre visage depuis le match à Orléans. Je me plais à penser qu'on a enfin un objectif commun et qu'on se bat les uns pour les autres.

Ce qui est facilement palpable, c'est le soutien indéfectible du public rochelais ?

Ça compte énormément. Clairement chez nous, il y a un vrai soutien, une salle pleine. Et ce que j'aime faire remarquer, c'est qu'on n'a pas produit un basket toujours séduisant, on a eu des moments difficiles et le public a toujours été là. Ca c'est vraiment important. On a envie de lui rendre maintenant qu'on a peut-être trouvé la voie et qu'on joue mieux, on se bat aussi pour eux parce qu'ils ne nous ont pas lâchés dans les moments difficiles. Et là, ce serait l'opportunité de leur rendre tout ce qu'il nous ont donnés.

Un dernier mot sur votre adversaire du soir, Aix-Maurienne ?

C'est une équipe très accrocheuse, qui ne lâche jamais. Elle est capable d'être dans le dur à Saint-Quentin et de se relever tout de suite derrière et de battre Orléans. Elle a battu Châlons-Reims. C'est une équipe qui a l'habitude d'évoluer en Pro B, qui joue le maintien depuis plus longtemps que nous dans cette division, c'est une équipe très dangereuse. Elle pratique un beau basket avec deux arrières et un intérieur étranger dominants, un axe "1-2-5" très fort. Il va falloir arriver à contenir ces trois joueurs très forts [...] A l'image de notre dernier déplacement, Saint-Vallier avait beaucoup à perdre contre nous. On se retrouve dans cette posture contre Aix-Maurienne à la maison. Ils peuvent se faire un joli cadeau avant la trêve, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gars. On a la pression comme les autres matchs, mais il faut qu'elle reste positive, qu'on ne perde pas nos qualités et ce qu'on fait de bien en ce moment. Mais c'est un match qui va être compliqué. De toute façon, quand on est La Rochelle promu, il n'y a pas un match facile.