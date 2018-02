Le Havre, France

De retour au Havre au printemps 2016, et alors que le club venait de descendre en Pro B, Jean-Manuel Sousa avait pour objectif de faire remonter l'équipe première en Pro A le plus vite possible. Un an et demi plus tard, ce n'est pourtant plus la montée mais le maintien que le STB doit tenter d'arracher. En effet, le club s'enfonce chaque jour un peu plus dans la crise et dans le fond du classement. Avant derniers et relégables, les basketteurs havrais ont subi face à Poitiers, la semaine dernière, leur 13ème défaite de la saison pour seulement 4 victoires, et en prenant près de 20 points dans la musette face à une équipe pourtant très mal en point (64-82).

Une défaite de trop qui a donc coûté sa place à un entraîneur, remplacé par son adjoint Alexandre Palfroy, qui selon un communiqué du club officiera "jusqu'à la fin de la saison". Les dirigeants ont ainsi jugé que l'heure n'était plus à trouver des excuses ou des circonstances atténuantes, quand bien même nombreuses (blessures, fermeture des Docks, nombreux déplacements), mais que l'heure était venue de trouver des solutions. L'électrochoc tenté sera-t-il la bonne ? A voir.

La fin de saison prend en tous cas des allures de chemin de croix. Saint-Thomas-Basket bataillera avec Quimper, lanterne rouge, mais aussi avec Charleville Mézières. Dans un match en retard qui a tout du match de la peur, les normands affronteront d'ailleurs les ardennais la semaine prochaine. Mais d'abord, place au derby contre Evreux, pour un STB qui après seize saisons dans l'élite et deux en Pro B, n'a sans doute jamais été aussi proche de dire au revoir au monde professionnel.