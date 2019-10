Le Strasbourgeois Frank Ntilikina à l'assaut de sa 3ème saison en NBA

Retour aux affaires pour le Strasbourgeois Frank Ntilikina, qui retrouvera les parquets de NBA ce jeudi avec les New York Knicks. Il doit désormais s'imposer dans la Ligue nord-américaine à l'aube de sa 3ème saison outre-Atlantique.

Strasbourg, France

Frank Ntilikina n'a plus le choix, il doit se faire sa place dans la jungle de la NBA. Le Strasbourgeois a débarqué il y a 2 ans du côté des Knicks de New York et a connu deux premières levées complexes. Ce jeudi contre les San Antonio Spurs, il va entamer sa troisième saison du côté de "la grosse pomme".

Prendre du galon

Celui qui est désormais le plus ancien de l'effectif new-yorkais peine à se tailler une place. Son manque d'efficacité offensive lui a porté préjudice, dans un championnat accro au spectacle et aux démonstrations de force. Résultat : le staff des Knicks ne lui a que très rarement laissé une chance dans le 5 majeur de l'équipe.

Le Strasbourgeois souffre également de la concurrence à son poste. Cette saison, 3 meneurs de jeu devraient encore se disputer la place. Et que ce soit Frank Ntilikina, ou les Américains Elfrid Payton et Dennis Smith Jr, ils souhaitent tous être dans les petits papiers du coach David Fizdale.

Profiter de la dynamique

Mais le "French Prince" a toujours une carte à jouer. Il sort tout juste d'un Mondial intéressant avec l'équipe de France. Auréolé d'une médaille de bronze, il fait également partie des rares satisfactions côté Bleus lors de la débâcle en demi-finale contre l'Argentine.

Une campagne qui n'a pas manqué de faire réagir du côté des Etats-Unis, dont la sélection a justement perdu contre les Bleus de Vincent Collet. Les Knicks ont ce lundi activé l'ultime année du contrat du Strasbourgeois, une dernière saison 2020-2021 à 6,3 milliards de dollars qui n'était pas garantie lors de la signature de Frank Ntilikina en 2017.