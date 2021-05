Le Tango Bourges Basket à l'heure du Final Four de la Ligue Féminine

Terminer une année atypique, en beauté ! C'est l'objectif du Tango Bourges Basket qui sera opposé ce jeudi soir au Prado, à la formation de Lattes-Montpellier, dans le cadre du Final Four de Ligue Féminine. La finale est prévue samedi soir. Et les filles de Bourges ont bien l'intention d'en être !

Ça sent la fin de la saison et les féminines du Tango Bourges Basket qui ont bien l'intention de terminer en beauté. La salle du Pardo sera à partir de ce jeudi soir le cadre du Final Four, la phase finale de Ligue Féminine. À 17 heures, Basket Landes sera opposé à Lyon-ASVEL et à 20 heures, ce sera au tour du Bourges Basket d'affronter Lattes-Montpellier.

Si l'on se base sur les trois confrontations cette année entre les deux clubs, avantage au Berruyères avec deux victoires en saison régulière de Ligue féminine et une élimination en demi-finale de Coupe de France ! La grande inconnue en fait, c'est l'état de forme réel des Tango. Qualifiées en demi finale des playoffs sans même avoir joué en quart de finale : les deux rencontres ont été annulées à cause de cas de Covid-19 au sein de la formation de Tarbes. Le dernier match officiel de Bourges, c'était il y a un mois, le 13 avril. Depuis, les Tango ont joué une rencontre de préparation, contre Roche Vendée, le 22 avril.

Cette pause forcée aura t-elle des conséquences ? En tout cas, même si elles jouent à domicile dans leur salle du Prado, les Berruyères ne pourront évidemment pas compter sur le soutien de leur public puisque le huis clos reste la régle. La finale de ce Final Four aura lieu samedi à partir de 18h30. Le vainqueur sera proclamé Champion de France, et accèdera à l’Euroleague la saison prochaine.