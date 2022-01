Le Tango Bourges Basket affronte Brno ce lundi soir pour les 16e de finale d'EuroCoupe

Les joueuses du Tango Bourges Basket affrontent Brno en République tchèque pour le compte des 16e de finale d'EuroCoupe ce lundi 17 janvier à 18 heures. Sur le papier, cet adversaire est à la portée des basketteuses de Bourges mais la vigilance s'impose.

Ne surtout pas refaire comme en 32e de finale. Quand, à la surprise générale, Bourges s'était fait battre par les London Lions, pourtant considéré comme la plus faible équipe encore en lice en Europe. Une défaite heureusement d'un petit point seulement. Les Berruyères avaient pu largement renverser la vapeur au retour et se qualifier pour les 16e de finale.

Des adversaires de taille

Cette fois, l'adversité est plus élevée. Brno a fini les phases de poule avec 4 victoires en six matchs. Les Tchèques n'ont pas vraiment eu de mal à se débarrasser de leurs concurrentes en 32e de finale. Malgré tout, Bourges reste favori. Hormis l'accident au match aller contre les London Lions, le club entraîné par Olivier Lafargue reste sur une très belle série de victoires et caracole en-tête du championnat de France. Il y a toutes les raisons de penser que les Berruyères peuvent gagner ce match et prendre une option sur la qualification avant le retour ce jeudi 20 janvier au Prado de Bourges.

Le coup d'envoi Brno - Tango Bourges Basket sera donné ce lundi soir à 18h00.