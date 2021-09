Le Tango Bourges Basket attaque une nouvelle saison : le point sur les objectifs et l'équipe

Les gradins du Prado s'apprêtent à accueillir à nouveau leurs spectateurs pour lancer la nouvelle saison, ce vendredi 1er octobre. Les filles du Tango Bourges Basket accueillent la Roche-sur-Yon à 20 heures. Cette saison, l'objectif est le même que les années dernière : le club le plus titré de l'histoire de la LFB ne vise rien de moins que la première place du championnat. Un objectif peut-être encore plus important cette saison, après l'échec en qualification pour l'Euroligue. Pour la première fois depuis 26 ans, les Berruyères ne disputeront pas le championnat d'élite européen.

Une première place plus disputée qu'avant

L'objectif de la saison pour les Berruyères est clairement affiché par leur entraîneur, Olivier Lafargue : "Quand on est à Bourges c'est pas compliqué, on sait qu'on est là pour aller chercher tous les matchs à gagner, et tous les trophées à essayer de gagner aussi. Mais une fois qu'on a dit ça, Lyon peut dire la même chose, Montpellier peut dire la même chose, Basket Landes peut dire la même chose.." égrène le coach.

Olivier Lafargue, entraîneur du Tango Bourges Basket © Radio France - Manon Klein

Olivier Lafargue reconnaît un championnat plus disputé qu'avant : "Avant, il y avait peut-être deux budgets, voire seulement celui de Bourges, qui étaient très haut. Il faut prendre conscience que maintenant non seulement on n'est plus le plus gros, mais aussi qu'il y a plein de clubs qui ont monté des équipes et des budgets costauds" analyse Olivier Lafargue. Preuve de cette concurrence plus élevée : les Tangos n'ont plus remporté le championnat depuis 2018.

La compétition va être costaud

Le second objectif pour les Berruyères, européen cette fois, c'est l'Eurocup. La petite coupe d'Europe démarre très bientôt, avec un premier match en phase de groupe le 13 octobre pour le Tango Bourges Basket.

Peu d'arrivées et de départs

L'équipe qui rattaque cette nouvelle saison n'a pas beaucoup bougé par rapport à la saison dernière. Un avantage selon la meneuse de jeu Alix Duchet : "_On sent un groupe déjà soudé, souriant et qui a envie de venir à l'entraînemen_t". Le coach Olivier Lafargue est plus prudent : "Ca peut être à double tranchant. Ca peut être bien dans le sens où elles se connaissent déjà, elles peuvent avoir des habitudes, des connexions. Ca peut aussi être quelque chose qui des fois nous , comme on se connaît, on sait qu'on a l'avantage, nous rend un peu plus tranquilles. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à combattre."

Alix Duchet, meneuse de jeu au Tango Bourges Basket © Radio France - Manon Klein

On notera toutefois durant le mercato le départ pour Lyon d'Alexia Chartereau, désignée meilleure joueuse la saison dernière. Un chassé croisé avec Endy Miyem, de retour à Bourges après un séjour chez les Lyonnaises. Et après sa médaille de bronze arrachée aux Jeux Olympiques en tant que capitaine de l'équipe de France. "On sait qu'elle a fait un très bel été, qu'elle a été très performante, après on sait aussi que du coup elle va arriver dans un état de fatigue fort. Donc il faut à la fois que l'on soit patients avec elle, pour la laisser se mettre en route, et à la fois un peut impatients en lui disant qu'elle vient occuper une place qui est centrale chez nous, celle de scoreuse" précise l'entraîneur Olivier Lafargue.

C'est au Prado que les Berruyères disputent leur premier match de la saison en championnat © Radio France - Manon Klein

Une reprise après un été réussi aux JO

Endy Miyem n'est pas la seule à avoir remporté le bronze olympique avec l'équipe de France. Au total quatre joueuses Berruyères reviennent avec la breloque, dont Alix Duchet : "Ca donne de la confiance, et surtout ca amène beaucoup d'expérience. J'ai joué contre les meilleures meneuses du monde (...) donc ca m'a énormément apporté et c'est ce que j'ai envie de venir apporter aussi cette année à l'équipe de Bourges". Une influence possiblement positive donc pour la nouvelle saison qui démarre ce vendredi soir au Prado.