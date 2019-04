Demi-finale retour de Ligue féminine : victoire impérative pour le Tango Bourges Basket face à Lattes-Montpellier

Les basketteuses berruyères se déplacent sur le parquet de Lattes-Montpellier, ce mardi soir. C'est le match retour des demi-finales de play-off du championnat de France. Après la défaite au match aller, le Tango Bourges Basket n'a plus le droit à l'erreur.

Bourges, France

Gagner pour garder un espoir de qualification en finale du championnat de France. L'enjeu est simple pour le Tango Bourges Basket, qui se déplace sur le parquet de Lattes-Montpellier, ce mardi soir. Les Berruyères ont perdu le match aller des demi-finales, samedi à domicile. Une défaite 78-66 qui place le Tango dos au mur. En cas de nouvelle défaite, Bourges serait éliminé et ne conserverait pas son titre de champion de France.

Il y a donc de la pression sur les épaules. "Ce sont des matchs à tension mais pas à pression", nuance Olivier Lafargue, l'entraîneur des Berruyères. "On ne doit pas présumer de ce qui peut arriver, il faut juste rester concentré", poursuit-il. Le coach du Tango Bourges Basket fixe des priorités : le combat et l'agressivité. "Ce sont des ingrédients nécessaires pour performer à ce niveau de compétition. Il faut qu'on soit précis et intenses dans les choses qu'on veut faire", explique Olivier Lafargue.

Un motif d'espoir pour les Berruyères : elles ont battu cette saison Lattes-Montpellier sur leur parquet. C'était lors du dernier match de la saison régulière. Une victoire au buzzer 75-74 qui peut donner de la confiance. "On sait qu'on est capables de battre cette équipe. Elle n'est pas imbattable", insiste Olivier Lafargue.