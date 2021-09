En Italie, le Tango Bourges Basket joue son avenir en Euroligue

Depuis 1995 soit 26 ans, les basketteuses de Bourges se sont toujours qualifiées pour jouer la plus prestigieuse des Coupes d'Europe à savoir l'Euroligue. Mais comme la saison dernière, les Tangos n'ont pas terminé en tête de la phase régulière du championnat Français de ligue féminine, elles doivent, à la demande de la FIBA, disputer une tournoi qualificatif qui a lieu cette année à Schio en Italie.

Agnès St Gès, présidente du Tango Bourges Basket : "Vous vous imaginez bien que je ne souhaite pas revenir 25 ans en arrière."

Et c'est justement face à Schio, qu'elles vont disputer leur premier match ce mercredi. Le lendemain, elles affronteront les Espagnoles de Valence : "C'est une première déjà pour nous de jouer un tournoi qualificatif pour l'Euroligue, c'est la FIBA (la plus haute instance du basket) qui a décidé cette saison d'instaurer cette nouvelle formule. Maintenant nous sommes et je suis confiante pour aller chercher cette qualification en Euroligue. Nous avons toute les armes en main pour aller décrocher cette qualification pour la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Depuis 1995, nous jouons l'Euroligue, vous vous imaginez bien que je n'ai pas envie de revenir 25 ans en arrière." précise Agnès St Gès, la présidente du Tango Bourges Basket.

Les basketteuses du Tango Bourges Basket se doivent d'être à 100% pour décrocher leur billet en Euroligue uniquement si elles terminent première de leur poule dans ce tournoi. Dans le cas contraire, elles seront reversé en Eurocoupe. C'est donc l'avenir des Berruyères qui se joue sur ces deux rencontres. Elles retrouveront ce mercredi à 19h30, Sandrine Gruda qui évolue à Schio et rencontreront le lendemain jeudi à 19h30, les Espagnoles de Valence, vainqueur de l'Eurocoupe en Avril dernier