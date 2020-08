Le Tango Bourges Basket va jouer six matchs de préparation avant la reprise de la saison

Le calendrier continue de se préciser de plus en plus pour la prochaine saison du Tango Bourges Basket. Les Berruyères vont disputer six matchs amicaux pour préparer au mieux les échéances importantes : la Ligue féminine de basket, la Coupe de France et l'Euroligue.