Le TGB enflamme le Quai de l'Adour en battant Basket Landes après prolongation (72-67)

Voilà près de huit ans et demi que le TGB courrait après une victoire à domicile en Ligue Féminine de Basket face aux voisines de Basket Landes ! Ce dimanche les Violettes ont mis fin à cette série au terme d'un match engagé, au suspense étouffant jusqu'au bout d'une prolongation (72-67). Surtout, cette victoire relance complètement la course au top 8 puisque les basketteuses de Tarbes se retrouvent désormais à sept victoires pour dix défaites soit le même bilan que les Landes et que Roche Vendée et Angers, toutes classées de la 5e à la 9e place de LFB.

Record de points et d'évaluation pour Carla Leite

Dans ce match, Tarbes a pu compter sur sa jeune meneuse Carla Leite (18 ans), auteure de 26 points, son record en carrière pour une évaluation de 26, tout aussi record. L'autre grande dame côté TGB, c'est la capitaine Isabelle Yacoubou, avec 20 points et 16 rebonds pour une évaluation de 32 ! Côté Basket Landes, malgré l'apport des 17 et 13 points de Marine Fauthoux et Regan Magarity, deux anciennes Violettes, le trou d'air du 3e quart-temps (perdu 20-10) à coûté cher, et en prolongation, Tarbes a déroulé (14-9).

LIVE LFB | Tarbes - Basket Landes | J17