Le Tours Volley Ball bat Narbonne et se qualifie pour la finale de Ligue A

Il y aura bien une troisième chance en finale pour le Tours Volley Ball ! Les Tourangeaux se sont qualifiés samedi 30 avril face à Narbonne et ont remportés les 3 sets dans une salle Grenon survoltée. Ils se qualifient ainsi pour la finale de Ligue A contre Montpellier.

Dans une salle très portée par les supporters Tourangeaux, le TVB gagne son premier set avec aisance, 25 à 18. Un démarrage décisif pour le joueur Kévin Tillie. "Gagner le premier set, ça fait vraiment du bien de commencer un match comme ça. Ça met beaucoup de motivation et de confiance", explique-t-il. "Après, on a pu rester accroché dans le deuxième pour le gagner et ensuite enchaîner avec le troisième."

Mais les joueurs font plus d'erreurs et le score est plus serré pour le second set, finalement conclut par 25 à 23. "Il y avait beaucoup de nervosité à mon avis, le côté émotionnel qui prend le dessus", analyse l'entraineur Marcelo Fronckowiak. "Mais ils ont tenu bons !"

Le match est remporté avec un dernier score de 25 à 19. Le président du club Bruno Poilpré ne cache pas son soulagement : "C'est magnifique, on est en finale. C'est normal qu'on soit en finale, mais le chemin a été tortueux. Maintenant, cette finale on la veut, c'est la troisième quand même !"