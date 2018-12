Le Tours Volley Ball battu à domicile par Pérouse, 3 sets à 1, après un match spectaculaire mercredi 19 décembre

Indre-et-Loire, France

C'est la version sportive du verre à moitié vide ou à moitié plein : Les optimistes retiendront que le Tours Volley Ball a bien résisté, hier soir, face à la meilleure équipe du monde. Les pessimistes souligneront surtout que le TVB a été battu, 3 sets à 1, pour son premier match à domicile en ligue des champions (Score final : 19-25 / 25-16 / 19-25 / 27-25)

Les #Intenables, fervents supporters du #TVB, sont bien présents et donnent de la voix.#TVBPérousepic.twitter.com/d1PMGG2O65 — France Bleu Touraine (@FBTouraine) December 19, 2018

Les italiens ont su hausser leur niveau de jeu dans les moments décisifs. Patrick Duflos, l'entraîneur du TVB, pense savoir ce qui a fait la différence : "On n'a pas l'habitude de jouer des équipes et des joueurs de ce niveau de puissance-là. On ne retrouve pas ça dans le championnat de France, cette puissance physique".

Les joueurs de Pérouse sont capables de renverser un match à tout moment, et c'est ce qu'ils ont fait, même si on a parfois réussi à les mettre en difficulté. Ils n'étaient pas sereins. C'est quand même une belle soirée". L'entraîneur du TVB

Du côté des points positifs, on retiendra aussi la magnifique ambiance, dans une salle Grenon presque totalement pleine.

Prochain rendez-vous en Ligue des champions à domicile pour les Tourangeaux : le 13 février 2019 face à Izmir.