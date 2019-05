Le Tours Volley Ball décroche un 8ème titre de champion de France !

Tours, France

Le TVB champion de France ! Le Tours Volley Ball a décroché ce vendredi soir son 8ème titre en championnat. Il s'est imposé face à Chaumont 3 sets à 0 (25/15, 25/22, 25/12). Victoire facile ! Jamais les tourangeaux n'ont semblé en mauvaise posture face à leurs adversaires. En plus, ils ont été portés jusqu'au bout du match par une salle Grenon survoltée, pleine comme un oeuf avec plus de 3250 spectateurs. Tours restera donc invaincu cette saison à domicile. Il boucle d'ailleurs cette année avec un beau doublé Championnat de France/Coupe de France, une Coupe remportée il y a deux mois, à domicile déjà. C'est le 5ème doublé de son histoire.

Une victoire avec la manière

L'entraineur Patrick Duflos retient une victoire certes, mais avec la manière. "Il y a le score mais il y a aussi le niveau de jeu et aujourd'hui le niveau de jeu était exceptionnel, que ce soit en service ou en réception. On a défendu comme jamais. C'est un match comme on en fait un ou deux par an".

Il faut dire que le public n'a jamais lâché les tourangeaux. Les supporters ont mis l'ambiance du début jusqu'à la fin, et c'est aussi à eux que le central Barthélémy Chinenyeze veut rendre hommage. "La salle était pleine, on peut pas faire mieux. Du coup ça aide beaucoup et c'est aussi grâce aux supporters qu'on a pas perdu à domicile". Le TVB est en effet invaincu à domicile cette saison. Alors après ce doublé, que rêver de mieux ? Cathy, la présidente du club de supporters Les Intenables a sa petite idée. "Faire le triplé la saison prochaine, Coupe de France/Championnat de France/Coupe d'Europe, et ce sera parfait!"

On rappelle l'incroyable palmarès du Tours Volley Ball, 8 titres de champion de France, 10 Coupes de France, 5 doublés Championnat de France/Coupe de France et 2 Coupes d'Europe, le plus gros palmarès sportif de tout le département.

Avec cette victoire, les volleyeurs tourangeaux offrent aussi de beaux adieux à leur libéro, Hubert Henno, pilier de l'équipe de France au début des années 2000, qui a pris sa retraite ce vendredi soir à l'âge de 42 ans.