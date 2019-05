Le Tours Volley Ball en finale du championnat de France

Tours, France

Les volleyeurs tourangeaux disputeront la finale du championnat de France et défendre leur titre. Et ce n'est pas vraiment une surprise. Après avoir dominé facilement la phase régulière, le TVB a survolé jeudi soir sa demi-finale retour face à Nice. Dans une salle Grenon archi-comble, les tourangeaux ont battu les niçois 3 sets à 0. Pour la finale, ce sera aussi un système de match aller-retour. Et ça commencera dès ce mardi soir, avec match retour vendredi prochain. Reste à connaitre l'adversaire : ce sera soit Ajaccio soit Chaumont. Les deux clubs doivent se départager ce vendredi soir.