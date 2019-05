Le Tours Volley Ball n'est plus qu'à un match d'un 8ème titre de champion de France !

Les supporters tourangeaux attendent le 8ème sacre de leur équipe de volley en championnat. Cela pourrait être fait dès ce vendredi soir. Et à domicile en plus, salle Grenon.

Tours, France

Le TVB en route pour un 8ème titre de champion de France ! Le Tours Volley Ball n'est plus qu'à un match du sacre, après l'avoir emporté à l'aller mardi dernier, 3 sets à 2, à Chaumont. Le match retour est prévu ce vendredi soir, à la maison en plus, salle Grenon à Tours. Une salle qui devrait être surchauffée, quasiment à guichets fermés pour l'instant, puisque le club se réserve juste quelques billets de côté pour tous ceux qui s'y prendraient à la dernière minute. Il ne reste donc plus grand chose au TVB pour s'imposer définitivement et grossir encore son incroyable palmarès.

"Un des plus gros palmarès du sport français" - Pascal Foussard, le directeur sportif du TVB

Ce qui est certain, c'est que c'est le plus gros de tout le département. Sept fois champion de France, dix Coupe de France à son actif, dont la dernière remportée en mars, face à Chaumont déjà, deux Coupe d'Europe, la dernière, la petite Coupe d'Europe, qui avait été ramenée à la maison il y a 2 ans. Alors il est vrai que tout ça sent bon pour le TVB, invaincu depuis 29 matchs, championnat et coupe confondues, depuis le 27 octobre dernier précisément. Cette fois d'ailleurs, c'est Chaumont qui l'avait battu 3 sets à 2.

L'Europe en ligne de mire

Mais ce que vise surtout le Tours Volley Ball, c'est la ligue des champions, la grande Coupe d'Europe, qu'il n'a remporté qu'une seule fois il y a 14 ans. Mais pour ça, il faut de l'argent, beaucoup d'argent, assure son directeur sportif. Sans apport financier dit-il, on ne pourra pas lutter contre les plus gros clubs européens.

Tours/Chaumont en finale du championnat de France de volley, c'est donc à vivre à partir de 20h45 ce vendredi soir salle Grenon. Si Tours gagne, il remporte le titre. Sinon, il y aura match d'appui samedi soir, à la même heure et au même endroit.