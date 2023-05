Le Tours Volley-Ball perd le match aller de la finale de championnat de Ligue A face à Chaumont

L'affiche de rêve a tenu son rang, aux dépens de Tours. Malheureusement, les Tourangeaux sont tombés sur un os à Chaumont, lors du match aller de la finale de championnat de Ligue A . Une défaite cinglante 3 à 0 (25-20, 28-26, 25-17) pendant laquelle le TVB n'a pas su prendre le large et n'a fait que courir après le score.

Tout au long de la rencontre, les Chaumontais ont su faire l'écart et mettre en difficulté les Tourangeaux, qui n'ont pas mené une seule fois dans les trois sets. Après un début de premier set très compliqué pour Tours, les joueurs ont mieux démarré dans le deuxième acte en allant même jusqu'à accrocher une égalité (24-24), avant de laisser file le point à Chaumont dans la quatrième balle de set (28-26). Le troisième set a été plus expéditif pour Tours, qui a subi les foudres du CVB.

Objectif : le doublé pour le TVB !

Le match retour à Tours prévu le samedi 13 mars à 20h00 s'annonce grandiose : les Tourangeaux vont tout donner pour aller chercher le set en or. En cas d’égalité de victoires, un golden set de 15 points se déroulera à la suite du match retour. Le TVB, récent vainqueur de la Coupe de France , veut absolument faire le doublé cette saison, et cela passe par une victoire en finale de championnat de Ligue A. L'affiche Tours-Chaumont est devenu un classique du Volley. Les deux clubs se retrouvent en finale pour la troisième fois en cinq saisons, depuis 2017, sans compter la saison 2020 annulée à cause de la pandémie de Covid-19.