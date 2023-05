Le Tours Volley Ball remporte la finale du championnat de France et décroche un neuvième titre national

Dans ce match retour de la finale de championnat de France, le Tours Volley Ball se devait de gagner pour revenir à égalité de Chaumont vainqueur du match aller, et en plus gagner le "golden set".

Tout a parfaitement commencé pour les joueurs tourangeaux. Même si la pression était du côté des joueurs de Marcelo Fronckowiak, ils l'ont vite oubliée en remportant le premier set 25-16. Devant tout le temps dans cette première manche, les tourangeaux ont clairement réussi à faire douter les joueurs de Chaumont d'entrée.

Le deuxième set commençait de la même manière, 6-2 en faveur du TVB, et puis Chaumont s'est rebellé et est revenu à 7-7. A égalité encore 9-9, Tours a repris l'avantage en enchainant 4 points consécutifs . Le capitaine Zeljko Coric enchainait alors les services gagnants et permettait dans ce deuxième set à Tours de faire le break. Et Tours remportait ce deuxième set aussi sur le score de 25-16

Et puis dans le 3e set, l'entame était plus difficile, ni le TVB, ni Chaumont ne se détachait. Mais à 13-11, Chaumont ratait son service , Tours revenait à 14 partout. Jamais plus de deux points d'avance pour l'une ou l'autre des équipes, 24-24 , et finalement le troisième set ultra serré était remporté 27-25 par le Tours Volley Ball

Tout restait donc à jouer en 15 points dans ce golden set décisif, les deux équipes étaient à égalité, et l'ambiance de la salle de Grenon délirante. Le TVB prenait l'avantage à 7-5, et le public tout en blanc refusait de se rasseoir. A 8-5, les hommes de Marcelo Fronckowiak changeaient de côté, pour creuser l'écart.

Cinq de balles de match, pour le TVB

Finalement le TVB remportait ce set en or 15-10 ! Et décrochait ainsi son neuvième titre national de champion de France