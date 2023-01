Le Tours Volley Club qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions

Ce mercredi soir, les joueurs du Tours Volley Club ont gagné dans leur salle Robert Grenon 3 sets à 0 contre le Benfica Lisbonne lors de la dernière journée de la phase de poule. Victoire 27-25, 25-10, 25-18.

Cette victoire nette, finalement combinée à celle de Civitanova contre les Belges (trois manches à deux), leur permet de terminer à la deuxième place de la poule C.

Bruno Poilpré : "Tours est un grand d'Europe !"

Le leader du championnat de France, qui n'avait plus passé la phase de groupe de la compétition depuis la saison 2015-2016, participera donc aux barrages, ou l'équivalent des 8e de finale. Un retour en phase finale après 7 ans d'absence qui faisait dire à l'issue du match au président Bruno Poilpré : " On espérait passer ce tour, on passe de toute justesse, c'est fantastique. Tours est un grand d'Europe, on est un vrai beau club"