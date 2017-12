Indre-et-Loire, France

Le soutien de Laura Flessel et des 3500 spectateurs unis contre le racisme n'auront pas suffi, le Tours Volley a été éliminé de la Coupe d'Europe par les Grecs d'Olympiakos du Pirée au golden set, c'est-à-dire le set en or. A l'issue des trois premiers sets, le TVB avait rattrapé son retard du match aller en menant 3-0. Il fallait donc avoir recours à un 4ème set joué en 15 points et ce sont les Grecs qui se sont imposés au finish 15 à 11.

Tous les regards étaient tournés vers Laura Flessel présente en tribune. Avant le match, elle n'a pas hésité à dénoncer le laxisme des instances européennes du volley après les insultes proférées par des supporters grecs contre Nathan Wounembaïna au match aller

"Il faut revoir les règles au niveau européen, nous devons tous travailler en ce sens au niveau international avec les instances européennes. Il ne faut pas banaliser mais au contraire sanctionner les actes racistes. Aujourd'hui, ce qui est bien c'est qu'il y a eu une révision du règlement puisque Nathan est là sur le terrain alors qu'il avait écopé d'un carton rouge à l'aller, cela montre bien qu'il peut y avoir une évolution " Laura Flessel, la ministre des sports

Laura Flessel aux côtés du staff du Tours Volley Ball © Radio France - Denis Guey

Un tifo réalisé avec des affichettes "Non au racisme", un grand moment de silence pendant la présentation de l'équipe grecque, et puis un soutien sans faille pour le TVB tout au long du match. Cette soirée, malgré la défaite, marquera certainement l'histoire du Tours Volley. Dans les trois premier sets, le TVB donne tout, et il gagne: 25-22, 25-21, 25-20. Mais dans le golden set, les Grecs font craquer les tourangeaux et l'emportent. La déception de Cédric Enard, l'entraineur du TVB, est énorme

"C'est triste parce qu'il y avait quelque chose à....quelque chose qu'on avait vraiment à coeur de régler, quoi " Cédric Enard, le coach du Tours Volley Ball

Quant aux supporters, ils saluent la performance malgré la défaite: "Tours a réagi de la plus belle des manières, on est fiers d'eux, Nathan a sorti de très gros points, on sentait qu'il était revanchard, on reviendra plus fort l'année prochaine! "

A l"issue du match, Nathan Wounembaïna n'a pas souhaité s'exprimer au micro, ni sur la défaite, ni sur les incidents du match aller. Le TVB, éliminé de la Challenge Cup, retrouvera donc la Ligue A le 6 janvier par un déplacement à Nice.