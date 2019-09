Le Valence hand ball veut s'installer durablement dans le monde professionnel

26000 Valence, France

Le Valence hand ball parmi les 28 meilleurs clubs français.

Le club drômois va démarrer le 13 septembre prochain le championnat de Pro-Ligue , l'équivalent de la Pro D2 en rugby. Il a présenté officiellement son effectif pour la saison à venir ce mercredi soir dans les salons de la mairie de Valence. Avec le 13 ème et avant dernier budget du championnat et la plus faible masse salariale , le VHB se lance dans cette nouvelle aventure avec des moyens limités mais avec beaucoup d'appétit et d'envie.

Eric Forets nouvel entraîneur

A 43 ans , Eric Forets a connu deux accessions en Nationale une avec les clubs de Vénissieux et de Saint-Etienne mais il va découvrir ce championnat de Pro-Ligue. Il compte sur le courage , la solidarité et la qualité de son effectif pour se maintenir.

1 er rendez-vous le 13 septembre à domicile contre Besançon

Le coup d'envoi de la saison sera déjà capital pour les valentinois face à une formation qui elle aussi va devoir se battre tout au long de la saison pour sauver sa peau dans cette Pro-Ligue qui s'annonce très relevée , en tout cas plus relevées que la 2 eme division que le club drômois a connu pour la dernière fois en 2017.