Programme et résultats sportifs de Haute-Vienne et de Corrèze à lire sur cette page tout au long d'un week-end marqué par le succès du LH87 vendredi soir, mais aussi le rallye de Saint Yrieix, la reprise du basket féminin, les derniers matches de préparation du Limoges CSP et la Coupe de France.

Limoges, France

Basket

Jeep Elite :

Limoges CSP - 1/2 finales du Tournoi de Cagliari ce samedi : Limoges CSP-Fenerbahçe SK (18h) et Sassari-Milan (20h30).

Ce dimanche, petite finale à 16h et finale à 18h.

Nationale Féminine 1 - 1ère journée

Feytiat / Annemasse (samedi 20h)

La Tronche Meylan / CA Brive (samedi 20h)

Nationale Féminine 2 - 1ère journée :

Toulouse Métropole Basket / Limoges ABC (samedi 17h15)

Rugby

Fédérale 2 - 2e journée :

Isle-sur-Vienne / Saint Junien:

Périgueux / USA Limoges:

Clermont Tournou / Saint Yrieix:

Tulle / Vichy:

Malemort / Gaillac:

Tous les matches ont lieu dimanche à 15h00.

Handball

Pro-ligue : 1ère journée

Victoire du Limoges Handball 87 face à Grenoble vendredi soir à Beaublanc 26 à 21

Belle soirée à Beaublanc où le @LimogesHand87 s'est imposé face à Grenoble 26 à 21 en ouverture de la 1ere journée de @Proligue ! #handballpic.twitter.com/z7SSpQCGXQ — Jérôme Ostermann (@JrmeOstermann) September 14, 2018

NF1 : 1ère journée

Angoulême Charente Handball / Rochechouart Saint-Junien Handball 87 : (samedi 20h).

Football

Coupe de France : 3e tour

Samedi à 20h : Limoges Lafarge / Gueretoise ES, Nantiat US / US Saint Léonard de Noblat, Couzeix Chaptelat US / US Felletin, Fontafic FC / Feytiat CS, Boussac CS / Panazal AS, Rilhac Rancon CA / Isle JA, Bellac Junien Combes / Nieul 87 AS

Dimanche à 15h : Benevent Marsac ES / AS Saint Junien, AF Portugais / Limoges FC, US Marigny Saint Lege / Tulle Foot Corrèze, Eymoutiers / Aixe sur Vienne AS

Sport automobile

16e Rallye de Saint Yrieix

Le rallye de Saint Yrieix a lieu tout au long du week-end. Dès vendredi, essais de 14h00 à 17h30. Les spéciales sont lieu samedi et dimanche. Tout le programme sur le site du rallye. Une course de 2è division qui cette année va compter pour la Coupe de France.