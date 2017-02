Leaders Cup : Fin de l'aventure pour l'Elan Béarnais qui s'incline face à l'ASVEL (80-94)

L'Elan ne participera pas à la finale de la Leaders Cup. Il s'incline face à Lyon Villeurbanne (80-94)

Malgré un beau match hier, l'Elan n'arrive pas à s'imposer en demi finale de Leaders Cup.

Le premier quart-temps au coude à coude

L' Elan rentre mal dans son match... Il prend des points d'entrée de jeu mais arrive tout de même à coller au score grâce à de bonnes actions...

A la fin du premier quart-temps, l'Elan est mené 28 à 21.

Les deux prochains quart-temps qui font mal

L'Elan n'y est plus, le deuxième quart-temps est largement en faveur de Lyon qui marque un 23-17 et dans le troisième on passe à 24-17 pour Lyon... l'écart devient trop grand...

Fin du 3ème QT

Elan - @ASVEL_Basket 55-75

Le dernier quart-temps pour l' Elan...

Même si l' Elan retrouve un dernier souffle dans ce dernier quart-temps, il est trop tard, il ne peut plus remonter le score.

L' Elan s'arrête donc en demi, on retiendra le beau parcours qu'il a fait pour y parvenir.

En plus de la défaite, 2 mauvaises nouvelles

Cette défaite coûte très cher à l'Elan. En effet, les béarnais repartent avec 2 blessés, Elie Okobo et Léo Cavalière. A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas la nature de ces blessures ni la durée d'une éventuelle immobilisation.